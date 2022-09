Les réseaux sociaux - Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, LinkedIn... - ne se substituent pas à nos liens sociaux mais ils les transforment profondément. S'ils s'appuient sur des techniques brillantes de l'informatique, des infrastructures complexes et des modèles économiques aussi astucieux que pernicieux, leur richesse première reste les humains qui construisent ces liens : nous sommes les réseaux sociaux ! Partant de cette conviction, ce livre défend l'idée que nous ne pouvons abandonner notre destin à quelques entreprises qui, trop souvent, capturent notre attention et manipulent notre rapport à l'information. Entre la censure excessive et le laisser-faire, une autre voie est possible, plus démocratique, plus participative : les réseaux sociaux seront ce que nous en ferons. Concret et accessible, ce livre propose un nouveau modèle de régulation et, au-delà, la possibilité de créer des réseaux sociaux fondés sur d'autres modèles d'affaires.