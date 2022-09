Le goût de l'enfance. 55 recettes plaisirs pour les petits (et les grands qui ont gardé leur âme d'enfant)

Un ouvrage à mettre entre les mains de tous les gourmands régressifs qui ont gardé leur âme d'enfant et qui veulent continuer à se régaler et aussi faire découvrir à leur enfants les délices de leur enfance. 55 recettes, illustrées avec des pas à pas en photos pour les recettes les plus techniques, classées de la manière suivante : -Crèmes, mousses et yaourts -Biscuits : palmiers, spritz, façon Oreo, rochers coco -Le goûter : briochettes aux pépites de chocolat, un marbré, des crêpes, des gaufres... -Gourmandises, pâtes à tartiner et confiseries Cerise sur le gâteau c'est aussi sans oeufs, ni produits laitiers... .