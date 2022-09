Histoire mondiale du protectionnisme

Empires aztèques et chinois, royaumes africains et société maghrébine, partout le marché est réglementé, et donc protégé. Dans les sociétés occidentales, la pleine liberté économique n'apparaît qu'au XIXe siècle. Jusqu'à cette date, l'économie reste socialement ancrée dans les sociétés. Pourtant la science économique ne connaît pas le concept d'économie protégé ni de marché protégé, aucun dictionnaire spécialisé n'y fait référence. Les économistes préfèrent recourir à un concept plus froid et déshumanisé : le protectionnisme vu comme la " politique des Etats qui vise à limiter le volume des exportations ". Dans la foulée, le protectionnisme est pointé du doigt et présenté comme une déviance par les tenants du libéralisme. Pour remédier à cette cécité historique, la première partie de cet ouvrage présente une histoire sociale et politique du protectionnisme depuis l'Antiquité. Une histoire non pas des idées économiques mais bien des faits, qui montre comment et pourquoi les hommes protègent leurs moyens de subsistance. Les parties suivantes abordent l'histoire du protectionnisme à travers les biens qui ont été parmi les plus protégés et échangés : le blé, le riz, le maïs, le textile, les matières premières, les automobiles... Cette entrée par produit dessine ainsi une histoire similaire à toutes ces marchandises : elle commence par la protection et débouche à partir du XXe siècle sur l'ouverture économique, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner.