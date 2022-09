L'Alpe N° 98 : Les Alpes souterraines

Grottes, gouffres, mines, laboratoires souterrains... découvrez les dessous des Alpes. Une fois n'est pas coutume, L'Alpe vous propose un voyage au centre de la Terre, ou plutôt au coeur des montagnes, dont les paysages souterrains sont aussi spectaculaires que ceux à la surface. Les reliefs alpins, et tout particulièrement les reliefs karstiques, sont percés de milliers de cavités qui ont pu servir d'abris, de cachettes ou de lieux de culte, ont fait l'objet d'explorations scientifiques puis sportives ou sont devenues des lieux touristiques, telle la grotte de Choranche dans le Vercors ou les grottes de Skocjan en Slovénie, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce numéro retracera les principales étapes de l'histoire de la spéléologie dans les Alpes, depuis l'exploration entre 1850 et 1857 de la grotte slovène de Postojna par l'Autrichien Adolf Schmidl, et donnera à voir les grands types de paysages souterrains. Il ne s'intéressera pas à la seule spéléologie, mais reviendra aussi sur l'exploitation minière et les recherches archéologiques dans les grottes. Une visite guidée sous le tunnel du Fréjus nous conduira dans le laboratoire souterrain de Modane, le plus profond d'Europe, qui mène des recherches sur la matière noire à l'abri des rayons cosmiques et du bruit de fond de l'univers.