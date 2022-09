Patrimoine à vélo. Grenoble Alpes Métropole

25 balades à vélo à la découverte des patrimoines culturel et naturel de la métropole grenobloise. Ce guide est une invitation a explorer le patrimoine grenoblois meéconnu, de maniere active, a veélo. En mêlant mobilité active et (re)découverte du patrimoine et de ses acteurs, vous pédalerez avec plaisir sur 25 itinéraires accessibles a tous, de 7 à 77 ans, dans la métropole grenobloise et ses alentours. Classées en quatre catégories - patrimoine historique, patrimoine artistique, patrimoine scientifique et technique, patrimoine naturel -, les balades à vélo qui ont été sélectionnées vous permettront d'allier culture et activité sportive. Pour chaque itinéraire, un QR-code vous permettra de télécharger le tracé de la balade.