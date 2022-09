Les sommets sont à tous !. Partager la montagne avec les plus pauvres

Emmener les plus pauvres découvrir les beautés de la montagne parce qu'on a tous droit au loisir : c'est le postulat de l'association 82-4000 et c'est l'histoire, belle et forte, que conte ce livre... Nous les croisons tous les jours. Les oubliés, ceux qui vivent dans leur voiture ou sous un carton, ceux qui ont grandi sur les terrains vagues qui bordent les villes. Ceux que l'on appelle parfois "les invisibles". Ceux qui sont dans la très grande pauvreté et dont la préoccupation principale est de se nourrir et de se loger dignement. Un homme a un jour décidé que ces gens-là aussi, et même peut-être surtout, avaient le droit au loisir, à la beauté inouïe de la montagne. Cet homme, c'est Hugues Chardonnet, guide de haute montagne, diacre, ancien journaliste, médecin. Parce que, comme le dit le titre, les sommets sont à tous ! Hugues Chardonnet crée alors, avec des guides et alpinistes, 82-4000 Solidaires. C'était il y a dix ans. L'association 82-4000 Solidaires emmène les gens qui le souhaitent à la découverte de l'alpinisme. Les volontaires, rencontrés par le biais d'autres associations telle ATD Quart Monde, sont accompagnés lors de plusieurs séjours par des guides de haute montagne bénévoles. Et après ? Pas de miracle à la clé, mais pour certains un catalyseur, un détonateur qui enclenche une dynamique du changement. Et pour chacun, cette découverte de la haute montagne aura été une source de courage essentielle, qui leur aura permis de retrouver le chemin de la dignité, de surmonter ses peurs et de vivre une parenthèse nécessaire. Parce que les valeurs de la montagne peuvent être transposées sur tous les terrains. Ce livre raconte l'histoire, le combat de cet humaniste qu'est Hugues Chardonnet. Au-delà, c'est un livre chorale qui donne la parole à ces invisibles, qui met en lumière ceux qui restent dans l'ombre. C'est un livre beau, fort, ancré dans la réalité mais résolument optimiste.