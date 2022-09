Sorcière de la nuit

1942, dans le sud de la Russie. Ania n'a qu'un seul rêve : voler. Aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage au sein d'un escadron d'un tout nouveau genre, composé uniquement de femmes pilotes. De son entraînement sommaire à la terrible bataille de Stalingrad, Ania s'est donné des ailes, mais à quel prix ? Moscou, 2018. Pavel assiste, impuissant, à la mort brutale de son meilleur ami. En partie responsable de ce drame, il part se réfugier chez son oncle, à Rostov. L'homme l'initie à la recherche de vestiges de la Grande Guerre patriotique. Ensemble, ils découvrent dans la forêt l'épave d'un ancien avion et, à l'intérieur, les restes de son pilote... Dans ce roman poignant, Charline Malaval met en lumière des héroïnes méconnues, aux destinées aussi tragiques que flamboyantes. Elle retrace le parcours de ces jeunes pilotes envoyées dans des avions déclassés combattre dans l'une des batailles les plus sanglantes et les plus violentes de l'histoire moderne.