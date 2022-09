Collège Royal. Bienvenue chez Stéphane Bern

"L'Histoire et le Patrimoine, nous voici au coeur de mes deux passions que je suis heureux de partager avec vous dans ce livre qui me tient tout particulièrement à coeur. Au fil des années, en présentant mes émissions "Secret d'Histoire" ou "Le Village Préféré des Français" , j'ai pris conscience de l'enjeu crucial de défendre le patrimoine national. Lorsque le département d'Eure-et-Loir m'a proposé fin 2012 de racheter l'ancien Collège royal et militaire de Thiron-Gardais, je n'avais pas le droit de me dérober à cet exaltant défi, d'autant que les bâtiments étaient à l'abandon total depuis huit ans... C'est cette mission que je me suis assigné, me sentant davantage dépositaire que propriétaire. Je suis très heureux de partager cette folle aventure avec vous et de vous ouvrir les portes de ce Collège Royal où j'habite désormais, au coeur de cette magnifique région du Perche dont ce livre célèbre les trésors et l'art de vivre". Stéphane Bern Stéphane Bern nous ouvre les portes de chez lui : l'histoire et la magie du lieu qu'il a restauré... Et toutes ses bonnes adresses !