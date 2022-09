Ou ce que vous voudrez

A soixante-treize ans, Sylvia Harrison est une autrice à succès ayant déjà publié plus d'une trentaine de romans. Le prochain se déroulera à Thalia, une cité qui ressemble beaucoup à Florence et qu'elle a imaginée pour la trilogie qui a lancé sa carrière. Afin de nourrir son inspiration, elle se rend en Italie et va, une nouvelle fois, faire appel à lui. Lui ? Il apparaît dans presque tous ses romans. Il a été dragon, voleur, guerrier et même dieu. Il est celui grâce à qui Sylvia a créé ses personnages les plus marquants. Celui à qui elle parle en son for intérieur depuis des décennies. Celui qui l'a sauvée, qu'elle a chassé, qu'elle a accueilli de nouveau. Celui qui s'éteindra avec elle, lorsqu'elle décédera. S'éteindre ? Ca, il ne peut l'accepter.