Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction. Soin, attestation, justice

Comment retrouver sa capacité d'agir quand les repères s'effondrent à la suite de crises ou de traumas ? Quelle conception du sujet rend justice à la dimension narrative de l'identité ainsi qu'au rôle décisif joué par autrui et par les normes sociales dans la constitution de soi ? Quelle philosophie de l'agir peut rendre compte de la condition d'un être soumis à la passivité, mais également capable d'initiative, et dont l'effort sans cesse recommencé pour définir les valeurs en lesquelles il croit, lui permet de vivre bien avec et pour les autres ? Telles sont les questions servant de fil directeur à ce livre. Issu d'un séminaire visant à rendre accessibles les thèmes principaux de Soi-même comme un autre, il est centré sur la notion d'attestation qui donne un contenu moral à l'identité et répond aux critiques des postmodernes. Corine Pelluchon montre la pertinence de l'herméneutique ricoeurienne pour penser le soin et le rapport entre éthique et politique, mais aussi pour trouver un équilibre entre universalisme et historicité, conscience de sa faillibilité et estime de soi.