Modélisation par éléments finis. Cours et exercices corrigés, 4e édition

Discipline relativement récente mêlant étroitement mathématiques, mécanique et analyse numérique, le calcul de structures par éléments finis est une matière complexe. Cette quatrième édition répond aux difficultés que l'élève ingénieur et l'utilisateur de logiciels de CAO découvrent lors de l'utilisation de la méthode des éléments finis. Elle comporte quatre parties. La première est un rappel des notions de mécanique et de théorie des éléments finis. La deuxième est une présentation actualisée des différents types d'éléments finis avec pour chacun leurs avantages et leurs inconvénients. La troisième partie présente les pièges à éviter dans les modélisations (éléments incompatibles, matériaux composites. . . ). Enfin la dernière partie est une étude des problèmes de dynamique linéaire : analyse modale et réponses transitoires et harmoniques. Des exemples, des exercices corrigés ainsi que des applications renforcent la dimension concrète de l'ouvrage et des problèmes types avec leurs solutions sont présentés en fin d'ouvrage.