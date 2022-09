Les bienfaits de l'animal à tout âge. Rôles et fonctions de l'animal en psychothérapie

Quels sont les différents bienfaits que l'animal peut apporter à l'humain aux différents âges de sa vie ? Pourquoi l'animal a-t-il une place si importante dans nos vies et dans nos familles ? Quels places, rôles et fonctions a-t-il dans notre quotidien ? Quels sont alors les rôles et fonctions possibles de l'animal au cours d'une psychothérapie ? Comment, en tant que psychologue, peut-on utiliser l'animal comme outil thérapeutique ? Quelles problématiques psychiques peut-il mettre au travail ? Qu'apporte-il aux patients et au psychologue ?