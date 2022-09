La France. Atlas géographique et géopolitique

Un atlas de référence pour préparer les concours. La France fait face à de nombreux défis. Saura-t-elle s'adapter et se réinventer ? Cet atlas, riche de plus de 150 cartes et documents, dresse le portrait du territoire métropolitain et ultramarin à toutes les échelles et dans toutes ses dimensions : - Les dynamiques de peuplement des territoires et les disparités d'installation des 67, 8 millions de Français. - Les environnements contraints entre valorisation et protection. - Les cadres de vie qui se renouvellent en profondeur, tant dans les espaces urbains que ruraux. - Les profondes mutations, sectorielles et territoriales, de l'appareil productif français, pour lesquelles l'échelle locale tient une place croissante. - Les acteurs de l'aménagement qui s'adaptent au fil des réformes pour mener des politiques d'aménagement et de développement. - La valorisation des territoires et de leur patrimoine qui fait parfois face à des contestations locales. - La puissance française, qui reste un acteur majeur sur l'échiquier géopolitique européen et mondial. - Les enjeux des nouvelles grandes régions : trouver leur place et mener des politiques à toutes les échelles. + de 150 cartes de synthèse des 18 régions.