Mon cahier de prof. Je passe à la classe écolo ! Edition 2022

Un cahier-compagnon pour aider les professeur(e)s des écoles à effectuer facilement leur "transition écologique" en classe sans prise de tête ! Vous êtes convaincu(e)s du bien-fondé de passer à l'éco-responsabilité mais vous ne savez pas toujours comment procéder ? Ce cahier est fait pour vous ! Il propose à la fois une démarche et des activités à mettre en oeuvre dans la classe tout au long de l'année. Il permet d'aborder la mise en place d'actions en faveur du développement durable en classe de façon sérieuse mais ludique avec des quiz, des conseils, des idées, des astuces, des bons plans à partager avec les collègues, des activités faciles à mettre en oeuvre avec ses élèves... L'organisation de l'ouvrage - Une classe écolo, qu'est-ce que c'est ? - Et moi, j'en suis où ? - Mon calendrier pour une année verte - Allez, c'est parti ! - Je commence dans ma classe - Je continue dans la salle des profs - J'élargis à toute l'école - Et si on s'y mettait tous ? à la maison, dans mon quartier... - Et maintenant, j'en suis où ? - Et après, quels sont mes projets ? Les points forts - Des activités testées en classe - Un cahier ludique et interactif (cases à cocher, tableaux à compléter, notes...) - Une aide à la prise de conscience écologique pour tous : élèves, professeur(e)s, parents... - Des fiches d'activités à télécharger (ex : le tri des déchets, la mission de l'éco-délégué...)