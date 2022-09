Végane pourquoi ?

Agriculteur, comédienne, retraitée, doctorante, militant de L214, ou encore activiste, musicien, artisan, père au foyer, artiste, fondateurs et fondatrice de refuge pour les animaux, d'associations ou de parti politique..., célèbres ou anonymes, ils ont pour dénominateur commun d'être tous véganes et d'avoir accepté de se confier et de raconter leur cheminement personnel et intime vers le véganisme. Sans fioritures ni verbiage, d'un style direct propre au journalisme qu'elle affectionne, Isabelle Dor a retranscrit avec brio ces témoignages de véganes, toujours pleins d'émotions et percutants, qui remettent en question le regard que nous portons sur les animaux dans un monde où leur souffrance est banalisée. "Mon rêve, confie-t-elle, c'est d'essayer de convaincre - à mon petit niveau - qu'il ne faut plus massacrer les animaux, que ce soit pour l'alimentation, la fourrure ou les expérimentations". Ce livre est richement illustré par un collectif d'artistes véganes impliqué dans la défense des animaux.