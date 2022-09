Les gardiens des ténèbres Tome 5 : Andreï

Jamais Andreï n'aurait pu imaginer que le destin et l'Eternel soient aussi cruels envers lui et qu'il se retrouverait avec une Chasseuse pour Compagne de vie. Sans compter que des menaces pèsent sur eux et qu'ils doivent rester continuellement sur leurs gardes. Tandis que les Gardiens se rapprochent de l'identité du traître, ils doivent encore débattre du devenir d'Andreï. Peut-il rester un Gardien, alors que celle qui partage sa vie est une ennemie de leur race ? Rien n'est moins sûr...