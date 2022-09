Agatha Christie. Voyages au bout de la vie

Cette autobiographie fictive s'inspire des deux ouvrages que la romancière a consacrés au récit de ses propres souvenirs, consignés tout au long de sa vie, jetés dans des notes éparses, le plus dense étant son Une Autobiographie. Agatha Miller, puis Agatha Christie, devient dans les années 30, Agatha Christie Mallowan. Elle y évoque, en détail et en pages denses - souvent avec humour, détachement ou désinvolture -, son enfance, sa famille, sa fille Rosalind. Elle s'attarde sur ses débuts en écriture, le succès immense mais inattendu de son oeuvre, ses voyages dans le monde, qui sont la source de ses plus grands bonheurs : ceux d'avant, de son enfance, et surtout ceux qu'elle enchaîne à la suite de son heureux remariage avec l'archéologue Max Mallowan. Suivent alors son initiation à l'archéologie, ses séjours et ses résidences sur les chantiers de fouilles au Moyen-Orient, en Mésopotamie. C'est le tout-Londres, mais aussi le tout-Commonwealth, qui défilent pages après pages. Les sites antiques bruts et l'éclosion d'une archéologie très vivace.