La grande librairie Tome 2 : De papier et de feu

Laissez le monde brûler. La Grande Bibliothèque contrôle la connaissance d'une main de fer, écrasant impitoyablement toute rébellion et interdisant la propriété personnelle des livres au nom du bien commun. Jess Brightwell a survécu à son introduction dans l'univers aussi sinistre que séduisant de la Bibliothèque, mais servir dans les rangs de son armée ne ressemble en rien à ce qu'il avait imaginé. Sa vie et celle de ceux qui lui sont chers ont été bouleversées à jamais. Son meilleur ami a disparu, et Morgan, la fille qu'il aime, est enfermée dans la Tour de Fer, condamnée à vivre séparée du monde. Après s'être lancés dans une mission pour sauver l'un des leurs, Jess et ses compagnons font un faux pas et se retrouvent soudain traqués par les automates mortels de la Bibliothèque et sont forcés à fuir Alexandrie pour trouver refuge à Londres. Mais la ville que Jess avait considérée jusqu'à peu comme sa maison n'est plus sûre. L'armée galloise arrive. Londres brûle. Et, bientôt, Jess doit choisir entre ses amis, sa famille et la Bibliothèque - qui est prête à tout pour obtenir le contrôle suprême... #Dystopie #Amitié #Romance #BibliothèqueD'Alexandrie #Suspens #ConflitPolitique #Action #Uchronie #LGBTQ+