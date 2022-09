Mon agenda naturopathie. Une année 100% bien-être, Edition 2023

Agenda en collaboration avec Julie Pradines, naturopathe certifiée ! Un agenda pour découvrir et comprendre ce qu'est la naturopathie et l'alimentation intuitive : - Chaque mois, découvrez des conseils naturo (la douche écossaise par exemple, ou la préparation d'un smoothie pour un coup de boost garanti ! ), remplissez votre to-do list de la semaine, relevez de nouveaux défis et écrivez vos objectifs et morning routine pour vous sentir mieux jour après jour ! - De nombreuses pages bonus : calendrier, roue de la vie, identifiants et numéros utiles, anniversaires à souhaiter, etc. - 4 pages de stickers pour personnaliser son agenda ! Millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.