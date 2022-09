Mon agenda self-love. Edition 2023

Cette année, c'est décidé : on pense à SOI ! Avec cet agenda, laissez-vous guider et passez une année 100% self-love ! - En plus de pouvoir noter tous vos rendez-vous et vous organiser, retrouvez des citations et des mantras pour rester inspirée toute l'année, le tout superbement illustré par la talentueuse Adolie Day. - De nombreuses pages bonus : anniversaires à souhaiter, idées cadeaux, quiz, tracker du mois, to-do du mois, objectifs pour l'année 2023, liste de mes envies, bilan self-love, etc. - 4 pages de stickers pour personnaliser son agenda ! Millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.