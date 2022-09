Les enfants d'Aliel Tome 5 : Ciel de cendres

De retour sur les terres qui l'ont vue naître, Orga fait de la Nivlande le théâtre de la plus sournoise de ses machinations. Chacune de ses apparitions marque le paysage et le peuple de balafres profondes, comme autant de mutilations infligées aux Synalions qui y sont nés. Pourtant, au coeur de ce pays ravagé où rôdent les meutes qu'elle a asservies, subsiste un îlot de magie qui résiste à ses assauts. A l'heure de l'ultime affrontement, ce faible espoir suffira-t-il à restaurer l'unité et préserver la vie de tous les enfants d'Aliel ?