Agenda Saveurs de la forêt. Arbres et arbrisseaux, Edition 2023

Laurence Dessimoulie, avec ce quatrième agenda, nous amène dans la forêt à la découverte des richesses gustatives des arbres et arbrisseaux, de leur écorce, de leurs bourgeons, de leurs fleurs, de leurs feuilles, de leurs baies. Au fil des saisons et des semaines, vous découvrirez des recettes originales et très diverses : clafoutis de mûres, crème d'amandes aux bourgeons de pin, mozarella fumée aux aiguilles de pin, bricks aux aubergines, à la feta et aux noisettes fraîches... Un nouve univers gustatif s'ouvre à vous ! Et Laurence Dessimoulie, non contente de nous régaler, nous livre aussi les propriétés médicinales de tous ces trésors.