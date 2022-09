Quilts & Redwork. 60 blocs de broderie rouge

Magnifique travail de style entre patchwork et broderie pour ces ouvrages en rouge et blanc dont rêvent toutes les quilteuses adeptes de jolis points. Le Redwork se définit par de la broderie rouge au point droit d'un style très particulier aux motifs très raffinés et précis, réalisée à l'origine avec un fil de soie rouge sur une étoffe blanche immaculée. Kristel Salgarollo, reconnue dans le domaine du patchwork propose dans ce livre des projets quiltés exclusivement en rouge et blanc, allant d'accessoires indispensables pour le travail du patchwork à 2 sublimes samplers comportant pas moins de 60 motifs pour assouvir les envies des brodeuses.