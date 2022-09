Agenda Une année avec les chats. Edition 2023

Offrez-vous une année pleine de douceur avec cet adorable agenda consacré à nos boules de poils préférées ! A retrouver dans son agenda : - Une double-page par semaine pour noter tous ses rendez-vous avec un petit espace " Bonheur du jour ", une très belle photo de chat et une citation dédiée à nos petites boules de poils préférées - Chaque mois, une magnifique photo de chat en grand format, un bilan du mois avec de grandes cases pour faciliter son organisation, une page to-do list du mois et les plaisirs à s'accorder, ainsi qu'un tracker du mois pour suivre son évolution. - Des pages bonus classiques (budget vacances, mes sites préférés, etc.) et des pages bonus 100% chats (mes boules de poils préférées, mes animaux de compagnie, etc.) - En bonus : 4 pages de stickers pour personnaliser au mieux son agenda ! Millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.