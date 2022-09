Le guide des meilleurs vins de France. Edition 2023

Le Guide des meilleurs vins de France 2023, référence des amateurs et des professionnels, depuis 24 ans est l'outil indispensable pour constituer sa cave, dénicher des pépites et acheter en toute confiance ! La 28ème édition du Guide des meilleurs vins de France 2023, référence des amateurs et des professionnels, est l'outil indispensable pour constituer sa cave, dénicher des pépites et acheter en toute confiance. La Revue du Vin de France et ses onze experts signent l'incontesté N°1 des guides d'auteurs depuis 1996 consacré au vin et proposent un millésime très enrichi. Une sélection de 3200 vins bio et biodynamiques, des centaines de belles bouteilles à petits prix, toujours plus de découvertes et l'arrivée d'une quatrième étoile très disputée ! L'édition 2023 du fameux "guide vert" de La Revue du vin de France, l'outil de référence pour bien choisir les meilleurs vins, est riche de nouveautés. Les auteurs, tous des professionnels réputés, goûtent près de 50 000 vins par an, ils ont retenu et commentent ici les 7000 meilleurs, issus de 1200 domaines sélectionnés dans toutes les régions de France. Les nouveautés cette année : 3200 vins bio et biodynamiques distingués, un record et un hommage à la révolution verte qui fait bouger le monde du vin. Plus de 800 vins d'auteurs à moins de 15 euros : on peut encore boire bon sans se ruiner. L'apparition d'une quatrième étoile pour distinguer la crème de la crème... Quoi d'autre ? Toujours plus de découvertes, des " caves idéales " en fonction de votre budget, un large choix d'accords mets & vins originaux et faciles à réaliser, la liste des millésimes à boire ou à garder région par région, les vignerons à suivre. Les prix et les adresses, les cartes des vignobles mises à jour, les restaurants, bars à vins, chambres d'hôtes, cavistes à suivre, les meilleurs cavistes et les sites de vente en ligne les plus pointus : rien d'important n'échappe au lecteur du " guide vert ". Avec cet engagement : tous les vins sont dégustés en toute indépendance et sans contrepartie commerciale