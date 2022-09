Les chroniques de Moritz. Le monde vu par mon chat

Les chats ne font pas que dormir. Ils nous observent. Parfois d'un air critique, compatissant ou encourageant. Moritz va plus loin. Il est connecté au monde. Il se passionne pour l'actualité et décrypte les médias. L'air de rien, il soulève des enjeux importants sans se prendre la tête. En donnant son point de vue félin sur une grande diversité de sujets, la santé, l'environnement, l'éducation, les modes et même la géopolitique, il nous fait des clins d'oeil de sagesse, de mieux-être, de sérénité.