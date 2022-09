Le papier a disparu ! Mes toutes premières lectures

Découvrez " Le papier a disparu ! ", un livre de premières lectures de la série " Petit détective " pour les lecteurs débutants de 6 ans et plus ! Des histoires faciles à lire et amusantes pour débuter dans la lecture avec plaisir ! Conçu par une enseignante, le livre de premières lectures " Le papier a disparu ! " a été pensé pour les parents souhaitant proposer à leurs enfants qui débutent en lecture des livres de qualité, dont les histoires sont adaptées à leur niveau et à leurs centres d'intérêt. Le papier a disparu ! Niveau 2 / J'apprends ou Dans ce livre, Lulu fait du camping. Mais... dans les toilettes, le papier a disparu. Lis l'histoire et aide-la à résoudre l'énigme en collectant les indices tout au long du livre ! Le livre pour lecteur débutant " Le papier a disparu ! " comporte des textes courts (200 à 300 mots), simples à lire pour un enfant qui devient lecteur. Dans ce titre, le son ou est introduit ainsi que les mots clés "est", "des" et "les". Au fil de la lecture des pages de ce livre, le lecteur en herbe découvre des défis de qui lui permettent de comprendre pleinement le sens des textes qu'il lit ! Et pour apprendre tout en s'amusant, de jeux sont présents à la fin du livre : labyrinthe, rébus, mots croisés... " Le papier a disparu ! " est un livre idéal pour transmettre le plaisir de la lecture à son enfant et lui permettre de commencer à lire des livres seul à la maison. Quels sont les atouts des livres de premières lectures " Petit détective " ? Des histoires bien pensées, sous forme d'enquêtes, drôles et pleines d'aventures Des textes courts et simples à lire, qui contribuent au plaisir de lire de l'enfant Une démarche qui vise véritablement la compréhension du sens des textes Des illustrations douces proches de l'univers des enfants Des personnages attachants, dont Lulu (une chatte) et Eliot (un lapin), non stéréotypés Une collection qui accompagne l'enfant (plusieurs histoires et niveaux de difficulté) Un contenu de qualité, conçu par une enseignante Comment choisir un livre de premières lectures " Petit détective " pour son enfant ? Les livres de cette collection sont généralement destinés aux enfants de 6 ans et plus. Dans les livres de premières lectures de niveau 1, les textes sont relativement courts (de 60 à 200 mots) et ne comportent aucun son complexe. Dans les livres de premières lectures de niveau 2, les enfants lisent des textes plus longs (200 à 300 mots). Un digramme (ou/ch/qu) et des mots outils (les, des, est) sont introduits. Choisissez simplement le niveau qui vous semble le mieux convenir aux compétences actuelles de votre enfant en lecture et optez pour les histoires qui pourraient lui plaire ! Les livres de premières lectures Petit détective - Niveau 1 Lulu bricole Eliot va à l'école La surprise ! Les livres de premières lectures Petit détective - Niveau 2 Le papier a disparu ! - J'apprends ou Le trésor du pirate - J'apprends ch Panique à la ferme ! - J'apprends qu