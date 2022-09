L'Art de la guerre pour les entrepreneurs

Le grand classique de Sun Tzu, revu pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Il y a plus de deux mille ans, Sun Tzu écrivait L'Art de la guerre, traité de stratégie militaire empreint de sagesse. Sa philosophie unique a traversé les siècles et influencé la pensée de leaders d'horizons variés, jusqu'aux chefs d'entreprise les plus brillants de notre temps. Dans ce guide destiné aux entrepreneurs en devenir, le journaliste économique Mark Smith transpose L'Art de la guerre au monde des affaires. A l'aide du texte original et de ses commentaires avisés, vous apprendrez notamment à : poser des fondations solides pour votre projet ; composer et fidéliser votre équipe idéale ; analyser la concurrence pour mieux la dépasser ; vous adapter aux conditions parfois chaotiques du marché ; établir des stratégies de réussite à long terme. De l'industrie des épices en Irlande au secteur éducatif de Singapour, vous découvrirez des exemples concrets, des conseils et des idées qui vous guideront sur la voie de la victoire. Adopter les principes de Sun Tzu, c'est devenir un maître dans l'art de la guerre commerciale !