Agenda Vivre en harmonie avec la Lune. Edition 2023

Cette année, suivez la lune au fil des jours ! - Un agenda qui nous donne toutes les clés pour mieux comprendre les phases de la lune, son influence sur soi et chaque signe zodiacal. De quoi mieux décrypter les moments forts du mois et anticiper les dates charnières pour vivre en parfaite union avec l'astre de la nuit. - De nombreuses pages bonus : horoscope chinois, humeurs de l'année, idées cadeaux, conseils et tendances du mois, identifiants et numéros utiles, anniversaires à souhaiter, etc. - 4 pages de stickers pour personnaliser son agenda ! Millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.