Petit manuel pour parler sarthois

Heulâ !!! Dé qué qu' c'est que ctt' affaire ? Bah, parié, ça qu'est un ouvraige, qu'est fait pour caûser à la manière des gens d'icit ! Dans ce petit manuel pour apprendre à parler sarthois, vous découvrirez : 10 leçons en 50 règles avec des exercices et des jeux, un examen final à imprimer et à mettre dans votre CV, un abondant recueil d'expressions du pays, un lexique franco-sarthois, le tout agrémenté de savoureuses illustrations. Mettez-vous dans voute bennaise, et dégustez votre petit livre jaune. Z'allez point le r'gretter... Binvenue en Sarthoisie !