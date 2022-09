Quand mon frère était un Aztèque / When My Brother Was an Aztec. Edition bilingue français-anglais

Théâtre poétique empreint de l'héritage américain, latinx et mojave de Natalie Diaz, Quand mon frère était un Aztèque convoque la littérature mondiale - fonds et formes -, mêle subtilement l'intime au politique, dévoile colonialisme, racisme et sexisme ambiants avec un humour mordant. On y croise Antigone et Houdini, Géronimo, Sisyphe et Jimi Hendrix, la tortue de Lorca, Barbie Mojave, Jésus, un zèbre de Sinaloa, Mary de la Réserve, une soeur face à un frère toxicomane et fantasque, des parents dévastés mais aussi une amante croqueuse de pommes qui ouvre les portes d'un futur où "voir la beauté d'un fruit éclaté" devient une réalité, celle-là même que Natalie Diaz offre si prodigieusement en partage, un tour de force livré huit ans avant son Poème d'amour postcolonial (Pulitzer de poésie 2021).