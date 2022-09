Les ballerines rouges

Un petit OK de rien du tout roule sur sa robe verte puis tombe par terre à ses pieds, sans faire de bruit. Il regarde au loin pendant qu’elle l’écrase avec le talon de ses ballerines rouges. Elle ne sait pas si elle est en train de rêver ou pas, elle n’a jamais voulu de chien, de poule ni d’homme à moustache, et pourtant elle se surprend à suspendre sa vie entre sa présence et ses absences. Sa vie à lui était sur les rails depuis des années, elle lui fait découvrir la beauté de l’imprévu et les délices de l’imaginaire. Il ouvre les bras comme on fait un Cosmopolitan, avec bonheur et précision. Lorsqu’elle débarque, elle sème le foutoir derrière elle le foutoir, et la vie aussi.