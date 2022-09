Mon astro agenda. Edition 2023

Cette année, laissez-vous guider par les astres et les planètes ! Grâce à cet agenda, apprenez à calculer votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, et suivez les lunes. - En plus de pouvoir noter tous vos rendez-vous et organiser vos semaines, retrouvez chaque mois le portrait d'un signe astrologique, des informations sur les mouvements et influences des planètes et des prévisions pour chaque signe. - En bonus : 4 pages de stickers pour personnaliser son agenda ! - En collaboration avec le compte Instagram @astrobistrot ! Millésimé sur 12 mois de janvier à décembre 2023.