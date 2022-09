Daily Gossips. Tome 1

Journaliste incontournable de la presse à scandales, Rachel Benson n'a qu'un objectif en tête, dénicher des infos croustillantes sur les grosses têtes du monde politique. Sa prochaine cible n'est autre que le Sénateur Eliott Reed dont les penchants pour les jeunes femmes, voire très jeunes femmes, ne sont apparemment pas que de simples rumeurs. Rien n'est dû au hasard et sûrement pas ses rencontres avec Asher, le fils du sénateur et Carter, son mystérieux collègue. Entre les deux, son coeur chavire. L'un est entreprenant alors que l'autre, bien plus sur la réserve. Les deux ont une mission et elle s'appelle Rachel. Seulement que choisira-t-elle ? Publier l'article phare de l'année et propulser sa carrière au sommet ou bien épargner celui pour qui elle développe des sentiments puissants ? Entre rumeurs, scandales et secrets familiaux, le train est désormais en marche et seule une histoire d'amour imprévue pourrait bien le faire dérailler.