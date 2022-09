Céline Dion, le pouvoir de l'amour

Depuis la disparition de son mari, qui fut son manager durant trente ans, on assiste à la renaissance de Céline Dion. La biographie passionnée d'une icône toujours en quête de nouveaux défis. Janvier 2016. A la disparition de René Angélil, son grand amour et son manager depuis ses débuts, le monde de Céline Dion s'effondre. Elle semble perdue sans l'homme qui l'a découverte, accompagnée, soutenue, et qui lui a donné trois fils. Aujourd'hui, à 52 ans, Céline remonte sur scène, plus déterminée que jamais. La jeune fille un peu ingrate à l'incroyable voix est devenue une icône cool. Quatorzième enfant d'une famille d'artistes de Charlemagne, au Canada, Céline n'a que 12 ans lorsque René Angélil l'entend pour la première fois, en 1980. Elle tombe immédiatement amoureuse de cet homme de près de trente ans son aîné. Se forge alors la légende d'une idole, qui dure encore, plus de trente ans après leur rencontre. Ainsi qu'un florissant business ... Mais quelle femme se cache derrière cette voix et ce talent exceptionnels ? Elisabeth Reynaud entraîne le lecteur dans l'intimité de la chanteuse, au coeur de sa vie de famille et de ses concerts.