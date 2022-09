Comprendre les états financiers de l'entreprise

Cet ouvrage fournit les outils pour connaître les mécanismes de la comptabilité d'une entreprise et comprendre les états financiers qui en résultent. Concis, il aborde toutes les notions essentielles pour comprendre les objectifs financiers, pour savoir comment rendre compte de ces objectifs via, notamment, les états financiers de l'entreprise et ainsi appréhender au mieux la genèse, l'analyse et le détail du bilan, des résultats et de la trésorerie de l'entreprise. Didactique, il est illustré d'exemples, de tableaux et d'infographies pour une meilleure compréhension. En annexe figurent des tableaux de synthèse, des illustrations de fonctionnement de comptes ainsi que des études de cas.