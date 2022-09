Univers Bitcoin : lancez-vous et investissez. Le guide pratique pour réussir dans les cryptomonnaies, les NFT et la DeFi

Un guide pas à pas pour investir dans les cryptomonnaies Très pédagogique et accessible, ce livre explique le fonctionnement du Bitcoin et de la blockchain, et guide pas à pas le lecteur souhaitant investir dans les cryptomonnaies. Il insiste particulièrement sur les toutes dernières nouveautés sur le sujet puisque sont récemment apparus la finance décentralisée (ou DeFi), les NFT ou les Métavers, qui sont en train de bouleverser les usages et vont redéfinir l'avenir des cryptomonnaies. .