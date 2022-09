S'organiser avec bébé. Préparer son arrivée, vivre sereinement les premiers mois et retrouver du temps pour soi

La France, chaque année, voit naître 740 000 enfants : plus d'un demi-million de bébés qui viennent désordonner la vie d'un million de parents. Il s'agit d'une véritable remise en cause de leurs conditions de vie avec souvent, à la clé, un déménagement, l'achat d'un véhicule... et d'autres conséquences sur les loisirs, le "temps de cerveau disponible" , etc. Comme elles l'ont souvent fait, Stéphanie Bujon et Laurence Einfalt proposent une approche ultra-concrète, déculpabilisante, légère et efficace de l'organisation quotidienne pour limiter la charge mentale, prévenir l'épuisement et éviter le burn-out. En complément de leurs conseils, elles proposent des astuces de parents ainsi que des conseils d'experts (baby-planners, psychologues, etc.).