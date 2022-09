L'Oracle des vies antérieures

52 cartes pour se connecter au passé de son âme Partez à la rencontre de vos vies passées La personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Cet oracle vous invite à plonger au coeur de vous-même et à explorer vos vies antérieures. Remontez le temps et découvrez vos expériences passées, les époques que vous avez traversées ainsi que les relations karmiques qui vous ont marqué. Le livre propose une introduction au principe de la réincarnation et donne des clés d'interprétation pour chacune des 52 cartes illustrées. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux vous comprendre et développer votre force spirituelle.