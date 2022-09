Des monstres sous le lit

Trois personnages et trois destins sont reliés par un fil invisible. Nous découvrirons Théo, petit garçon de 10 ans en proie à des terreurs nocturnes, se battant contre ses cauchemars dans une unité médicale spécialisée. Nous connaîtrons également le Caporal Berthier, soldat de l'ONU durant la guerre de l'ex-Yougoslavie, qui devra faire face à un guet-apens mené par une milice serbe. Nous ferons enfin la connaissance de Monsieur Civric, professeur de psychologie à l'Université de Lyon. Cardiaque et asthmatique, son premier cours de l'année scolaire ne se passera pas du tout comme il l'avait prévu... Quel étrange lien relie ces trois personnages ? Que vont-ils découvrir d'absolument fabuleux et fascinant ? Aussi bien inspiré des plus récentes recherches scientifiques menées à travers le monde que des vieilles traditions secrètes multimillénaires, la vérité sur la nature de ce lien ne vous laissera pas indifférent.