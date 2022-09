Botox, côte à l'os et fées carabosses

C'est l'été. La France sue sous la canicule. Alex, un écrivain à la notoriété certaine, en panne d'inspiration pour son prochain roman, décide de louer un gîte dans le Morvan pour écrire son livre en paix. Il y rencontre Claire, Pierre et Miguel. Claire et Pierre ont été gardiens de propriétés, en France, en Belgique et dans un Pays Enchanté. Claire, telle Shéhérazade, va conter pendant 40 soirées le récit de leurs aventures. C'est parfois cocasse, parfois drôle, parfois très sombre. Un road movie moderne, un conte de notre époque, une plongée dans le monde méconnu des ultra-riches. Et l'éternel combat entre ceux qui préfèrent le verbe avoir au verbe être.