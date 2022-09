La spiritualité de la bûche. L'art de mettre le feu sur la terre

Rien ne se crée tout se transforme. Cette loi vaut aussi pour nos existences. Seule la bûche qui se consume illumine. Ce magnifique traité, simple, direct, vivifiant nous fait redécouvrir concrètement les grandes leçons de la spiritualité chrétienne. Pour commencer à brûler dès ici et maintenant. Et si l'homme était une bûche, une pièce de bois inerte et inutile tant qu'elle n'est pas jetée au feu ? De Thomas d'Aquin à Kylian Mbappé, de Bernanos à Johnny Hallyday, l'auteur embarque ses lecteurs dans la folle aventure de la grâce du Christ lorsqu'elle enflamme le coeur des hommes. Ce livre conduit son lecteur d'une main sûre entre vertige de l'abîme et ivresse des sommets. De l'air pur des montagnes à l'ombre des cathédrales, la spiritualité de la bûche trace un itinéraire de sainteté chrétienne pour aujourd'hui. En puisant dans le trésor de la tradition chrétienne qu'elle éclaire d'un jour nouveau, elle offre à tous les clés pour entrer dans l'humilité et parvenir à la charité. Afin que la bûche se consume pour devenir un brasier d'amour, l'auteur nous aide à redécouvrir la vie de prière et le sens des sacrements de l'Eglise. Dans cette époque tiède, une exhortation à se laisser dévorer par le feu de l'Esprit-Saint pour embraser le monde entier du feu de l'Evangile.