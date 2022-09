Danser jusqu'aux étoiles Tome 4 : L'heure des choix

Leur rêve : devenir danseurs Etoiles de l'Opéra de Paris. Des mois intenses et plein de rebondissements dans la vie des danseurs de l'Opéra ! Jean a trouvé une photographie de son père qu'il n'a jamais connu, cela le bouleverse et il n'est plus que l'ombre de lui-même, délaissant Lola, ses amis et même la danse. Mario cherche à le comprendre et à l'aider, et va se découvrir lui-même dans le renouveau de leur amitié. Lola se voit proposer une occasion en or par le Danseur Etoile qui l'a repérée : un rôle d'Etoile lors d'une tournée au Japon ! Elle se lance à corps perdu dans les répétitions du rôle de Nikiya dans la Bayadère. Apolline rencontre un garçon énigmatique dans son groupe de parole. L'intérêt de Sacha qui ne peut plus marcher lui donne une nouvelle motivation pour reprendre la danse... et peut-être retourner à l'Opéra ? C'est l'heure de choix difficiles pour les 5 amis... feront-ils les bons ? Un roman à lire dès 13 ans.