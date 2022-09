Une seule femme rassemble cent photographies de groupe dans lesquelles n'apparaît qu'une femme, seule au milieu d'hommes. Une réalité flagrante mise en lumière ici pour la première fois. Dans les pages de cet ouvrage unique en son genre figurent des athlètes, des artistes, des militantes, des astronautes, mais aussi des cheffes, des criminelles et des doctoresses, des dentistes, des plongeuses ou encore des réalisatrices, des ouvrières, des scientifiques sans oublier des suffragettes, des secrétaires et des révolutionnaires et même une pilote de course. Bien qu'en infériorité numérique, ces cent femmes d'exception, célèbres ou inconnues, ne passent pas inaperçues. Entre humour, émotion et fascination, ce livre révèle ces pionnières, des débuts de la photographie à nos jours, retraçant ainsi plus d'un siècle d'histoire.