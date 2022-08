Mon stage infirmier en urologie-néphrologie. Je réussis mon stage !

Fini le stress du premier jour de stage cet ouvrage de fiches synthétiques vous propose toutes les connaissances indispensables pour intégrer les services de soin avec confiance et maîtriser les compétences à évaluer et les protocoles à respecter en fonction de chaque situation. Conçus par des Infirmier·es et médecins sur le terrain chaque ouvrage se découpe en 6 parties : Connaître votre lieu de stage : Quelle famille de stage ? Comment est organisé le service ? Quels sont les grands services de cette spécialité en France ? Quels patients allez-vous rencontrer ? Quels professionnels allez-vous côtoyer ? Les compétences infirmières en lien avec les situations cliniques récurrentes et les prises en charge thérapeutiques ; Les prérequis en physiopathologie ; Les fiches pathologies déroulées selon un plan identique : définition épidémiologie étiologie diagnostic traitement et rubrique ' conduite à tenir IDE ' ; Les examens complémentaires les plus courants ; Tous les médicaments abordés dans l'ouvrage.