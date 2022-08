Ma dose quotidienne de littérature française. 365 notions de littérature

La collection "Ma dose quotidienne" vous embarque pour un tour de France de la littérature en 365 jours ! Au fil des pages retrouvez les oeuvres clefs, les autrices et auteurs les plus marquants. Quel fut le premier texte littéraire en français ? Pour quels écrits Marguerite Porete fut-elle brûlée en 1310 ? Qui est devenu le premier héros noir d'un roman français ? Quelle femme fut l'inventrice des poèmes en prose ? Cyrano de Bergerac a-t-il été assassiné ? En quoi Antigone de Jean Anouilh et La Grève des Bàttu d'Aminata Sow Fall sont-elles des oeuvres de résistance ? De Clovis à Houellebecq, du quartier Latin à la Guyane, Johan Faerber vous éclaire sur l'origine de ces oeuvres que l'histoire a retenues et sur les combats de leurs autrices et auteurs. Ponctué de citations issues des plus grands classiques en langue française, ce livre est à dévorer d'une seule traite ou à picorer selon ses envies !