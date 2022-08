Crise, rupture et dépassement

C'est une triple rencontre avec lui-même comme sujet de ses désirs, de sa continuité et de ses ruptures que l'être humain - animal "critique" , c'est-à-dire voué à la crise dans sa vie intérieure comme dans sa vie sociale - se risque lorsqu'il s'engage dans une psychanalyse. L'objet de cet ouvrage est d'analyser les processus intrasubjectifs, interpersonnels et groupaux mis en jeu par l'expérience d'une rupture dans la continuité de soi. C'est aussi d'établir quel cadre théorique et méthodologique et quel dispositif technique sont aptes à instituer certaines fonctions (de conteneur et d'espace transitionnel principalement) susceptibles à leur tour d'enclencher un travail de la rupture.