Les années crèche. Comment ça, non ?

Non ! Pas question de rester petit toute la vie ! Et puis, les parents disent souvent "non" , eux aussi... Madeleine et Flore Brunelet sont mère et fille. L'une est illustratrice, l'autre psychologue. Elles ont conçu Les Années crèche à quatre mains : une histoire et des conseils pour mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un tout-petit... et de ses parents !