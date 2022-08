Pâtisserie. Toutes les techniques et recettes d'une école d'excellence

Tarte au citron, paris-brest, forêt noire... Amateurs ou passionnés de gourmandises, lancez-vous grâce au savoir-faire professionnel de FERRANDI Paris ! 1500 gestes, tours de main et techniques : Pâtes, crèmes, décors... Des pas-à-pas accompagnés des conseils et astuces des chefs. 130 recettes parmi les plus grands classiques de la pâtisserie française : Macarons, entremets, tartes... Des recettes incontournables déclinées en 3 niveaux de difficulté pour mettre en application les techniques, ou bien par saison pour pâtisser toute l'année. Avec la participation de nos grands pâtissiers et Meilleurs Ouvriers de France préférés : Ophélie Barès, Christelle Brua, Christine Ferber, Nina Métayer, Christophe Adam, Julien Alvarez, Nicolas Bacheyre, Nicolas Bernardé, Nicolas Boussin, Yann Brys, Frédéric Cassel, Gontran Cherrier, Philippe Conticini, Yann Couvreur, Christophe Felder, Cédric Grolet, Pierre Hermé, Jean-Paul Hévin, Arnaud Larher, Gilles Marchal, Pierre Marcolini, Carl Marletti, Yann Menguy, Christophe Michalak, Angelo Musa, Philippe Urraca.