100 conseils pour mieux gérer votre argent. Immobilier - Assurance vie - Epargne - Impôts - Famille

En matière de patrimoine comme ailleurs, il est essentiel de savoir lire entre les lignes, de comprendre ce qui se cache derrière un rendement à première vue alléchant ou une carotte fiscale prometteuse. Qu'il s'agisse d'immobilier, d'assurance vie, de fiscalité, d'épargne ou de transmission, l'objectif de ce livre est avant tout de vous faire partager des astuces de professionnels de la finance et de combattre au passage bon nombre d'idées reçues. Que vous cherchiez à vous constituer un patrimoine ou bien à faire fructifier votre épargne existante, voici 100 conseils pour investir en toute connaissance de cause et mieux gérer votre argent !